Nel palazzo occupato di Casapound a Roma dipendenti di Comune e Regione

Tre persone sono morte Nell’incendio di un palazzo a Parigi : Tre persone sono morte in un incendio che si è sviluppato questa mattina in un palazzo dell’XI arrondissement di Parigi. Nell’incendio sono state ferite in tutto 28 persone, di cui una in modo grave, e altre 20 sono state messe

Carabinieri e Palazzo Chigi ammesse come parti civili Nel processo Cucchi : Il gup di Roma ha ammesso come parti civili l’Arma dei Carabinieri, la presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri della Difesa e dell’Interno nel procedimento che vede imputati otto militari dell’Arma accusati di avere messo depistaggi nella vicenda di Stefano Cucchi.Parte civile saranno anche i familiari del geometra morto nel 2009 dopo essere stato arrestato a Roma, i tre agenti della polizia penitenziaria (imputati ...

Matteo Salvini - come congeda "l'amico Di Maio" Nel cortile di Palazzo Chigi : beccato dalle telecamere : I commenti di Luigi Di Maio e Matteo Salvini e i retroscena dal vertice a Palazzo Chigi sono concordi, per una volta: "Clima buono", "incontro positivo". I leader di M5s e Lega si sono incontrati per la prima volta dopo le elezioni europee insieme al premier Giuseppe Conte, con alle spalle almeno un

New York - elicottero si schianta contro un palazzo Nella 7th Avenue. Morto il pilota : Un elicottero si è schiantato sul tetto di un edificio a New York, non lontano da Times Square all’altezza della 51ma strada e la Settima Avenue poco prima delle due di pomeriggio, ora locale. Il pilota è Morto e dall’incidente si è scatenato un incendio, ora domato. La polizia e i pompieri sono ancora sul posto. Il grattacielo, al 787 Seventh Aven...

Roma - esplosione Nel palazzo del Comune di Rocca di Papa : feriti - anche 3 bambini. Grave il sindaco : ustioni a volto e braccia : Un’esplosione si è verificata nel palazzo del Comune a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Ci sono 11 feriti, uno è il sindaco Emanuele Crestini e gli altri tre sono bambini. Il primo cittadino è ricoverato al Centro grandi ustioni del Sant’Eugenio con ustioni al volto e alle braccia. Uno dei minorenni coinvolti è stato trasportato al Bambin Gesù in codice rosso, mentre altri due minorenni sono stati portati in ospedale con mezzi ...

