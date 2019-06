Incidente Povegliano, niente carcere per Christian Barzan: “Caduti gli indizi per il delitto”

(Di martedì 25 giugno 2019) Il gip di Treviso, Angelo Mascolo, ha accolto la richiesta di scarcerazione per, il 21enne di Quinto coinvolto in unstradale a, nel quale perse la vita Giuseppina Lo Brutto. Sono caduti glia favore delle accuse di omicidio volontario, tentato omicidio, stalking e violenza sessuale. Resta solo quella per il reato di omicidio stradale: "Sono molto contento che la verità inizi ad emergere".