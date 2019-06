Genoa | Zapata manda un videomessaggio ai tifosi | Balotelli suggestione per l' attacco

Genoa - Zapata convinto dalle parole di Preziosi : l'attaccante non dovrebbe essere Caputo : Il nuovo perno della difesa del Genoa è Cristian Zapata, che il prossimo settembre compirà 33 anni. Un acquisto di esperienza per Aurelio Andreazzoli, inseguito e corteggiato da Enrico Preziosi come prima scelta assoluta per il pacchetto arretrato. Zapata convinto da Preziosi L'ex difensore del Milan ha grande entusiasmo per la sua nuova avventura sotto la lanterna tanto da aver declinato altre proposte molto allettanti dal punto di vista ...

Calciomercato Genoa - Grifone scatenato : dopo Zapata arriva anche Barreca [DETTAGLI] : Calciomercato Genoa – Genoa scatenato. dopo l’arrivo di Cristián Zapata, svincolato dopo l’avventura al Milan, è ad un passo la chiusura anche per Antonio Barreca. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, l’affare è in dirittura d’arrivo e lunedì potrebbe essere la giornata giusta per le firme. Barreca farà ritorno in Italia dopo soltanto una stagione. Al Monaco, nell’affare che ha portato Meité al Torino e ...

Problemi nella trattativa tra Genoa-Empoli - Preziosi vorrebbe Zapata e De La Vega : Rischia di saltare definitivamente la doppia trattativa tra Genoa ed Empoli per Bennacer e Caputo. Mentre sul centrocampista la doccia fredda era ormai preventivabile con l'inserimento di altri club importanti nell'affare, per l'attaccante il Genoa sperava di poter battere la concorrenza. Invece l'ammiccamento del Grifone rischia di cadere nel vuoto in favore del Sassuolo, che adesso sarebbe balzato in pole position per la punta dei ...