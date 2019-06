Fedez diventa platino e Chiara gli dice | Ma quanto sei figo amore mio”

Fedez è diventato biondo (Foto) : La moda di tingersi i capelli biondo platino è decisamente in voga tra i rapper e anche Fedez ha deciso di non essere da meno, optando, quindi, per un cambio di look radicale.Anche Fedez , quindi, è diventato biondo e il rapper, che nel 2019 ha pubblicato l'album Paranoia Airlines, ha subito condiviso una foto con il suo nuovo look, commentando la decisione con una battuta ironica:prosegui la lettura Fedez è diventato biondo (Foto) pubblicato ...

Se la nonna di Fedez diventa «imprenditrice digitale» : Chiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaChiara Ferragni e Fedez in PolinesiaFederico Leone, in arte Fedez, ha almeno tre donne della vita: la mamma-manager Annamaria, la moglie Chiara Ferragni, e poi c’è nonna Luciana. Il rapper non ha mai fatto mistero di come la ...