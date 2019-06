Emissioni - Acea | calano le auto diesel | aumenta la CO2

quattroruote

(Di martedì 25 giugno 2019) L'Agenzia Europea per l'Ambiente ha pubblicato ieri alcuni dati che confermano le previsioni su un nuovo aumento delledi anidride carbonica prodotta dalle vetture di nuova immatricolazione nel 2018. In particolare ledi CO2, con una crescita dell'1,6% rispetto al 2017, sono risultate in aumento per il secondo anno consecutivo.Pesa il crollo dei. Nel commentare i dati dell'agenzia di Bruxelles, l', l'associazione europea dei costruttorimobilistici, sottolinea come il 2018 sia stato anche il secondo anno di fila in cui le lea benzina sono state le più vendute nel Vecchio Continente con una quota di mercato ormai stabilmente sopra la soglia del 50% (56,01%). L'anno scorso sono stati immatricolati 8,5 milioni di veicoli a benzina contro i 7,6 milioni del 2017, mentre le motorizzazioni a gasolio hanno perso 1,2 milioni di unità scendendo a 5,4 ...