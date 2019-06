Da luglio bollette gas in calo ed elettricità in aumento

Bollette - da luglio aumentano quelle della luce : in calo le tariffe del gas : Da luglio arrivano novità per le Bollette di luce e gas degli italiani. Secondo quanto comunicato dall'Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la diminuzione per il gas sarà del 6,9%, mentre per l'elettricità i contribuenti andranno incontro a un lieve aumento dell'1,9% sulle tariffe.Continua a leggere

