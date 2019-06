Control | previsto per oggi un livestream dedicato al nuovo gioco di Remedy

eurogamer

(Di martedì 25 giugno 2019) Ottime notizie per tutti i giocatori in attesa di. Questo pomeriggio andrà in onda unaldi.Gli sviluppatori hanno annunciato su Twitter che, a partire dalle ore 18 italiane, andrà in onda una trasmissione di 90 minuti in compagnia del team.In questa occasione, saranno mostrate alcune missioni principali e secondarie, e gli sviluppatori saranno disponibili per rispondere alle domande dei fan.Leggi altro...