liberoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Un primo, importante, passo verso il risanamento dei trasporti pubblici di Roma. Il Tribunale di Roma ha approvato il piano di concordato industriale per, accogliendo la nostra richiesta con la quale stiamondo dal fallimento la più grande azienda di trasporti

fisco24_info : 'Atac è salva' : La sindaca Raggi: 'Dal Tribunale ok a concordato, 11mila dipendenti hanno ancora un lavoro'. In a… - Le_Valentinois7 : New post: ''Atac è salva' ' -