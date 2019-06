Asteroide esplode nel cielo a Sud di Porto Rico | “lampo” fra le nubi catturato da un

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Un piccolonela Sud die il suo ‘lampo’ tra le nuvole viene immortalata dal satellite meteorologico Goes-16 dell’agenzia americana per l’atmosfera e gli oceani (NOAA). La potenza dell’esplosione è stata calcolata fra 3 e 5 chilotoni (ossia l’equivalente di 3.000 e 5.000 tonnellate di tritolo) presso le Bermuda da una delle stazioni di sorveglianza istituite con il Trattato per la messa al bando dei test nucleari (Ctbt). Si calcola che i frammenti siano precipitati nell’oceano senza provocare danni. L’dovrebbe aver avuto un diametro di pochi metri secondo le prime analisi, condotte dall’esperto di meteore Peter Brown, (Universita’ dell’Ontario Occidentale) sul segnale rilevato. Secondo i dati del centro della Nasa che studia gli oggetti Neo (Near Earth Object), rocce spaziali ...