Van Gaal non le manda a dire | “Messi e Ronaldo non giocano per la squadra”

(Di lunedì 24 giugno 2019) “Quante Champions ha vinto il Barcellona con quello che dicono sia il miglior giocatore del mondo? E quante il Psg con Neymar? Neymar e Messi mi piacciono come singoli calciatori ma nonper la squadra. E credo che in un gioco collettivo come il calcio non ci sia niente di piu’ importante di un giocatore che faccia questo”. Sono le sorprendenti dichiarazioni di Louis Van, che in un’intervista a “El Pais” parla dei due fuoriclasse. “Credo che Messi debba chiedersi com’e’ possibile che non vinca una Champions da cosi’ tanto tempo. Mi piace come singolo, e’ il migliore sotto questo punto di vista. Ma perche’ non vince la Champions dal 2015? Eppure il Barcellona ha una rosa meravigliosa: non si puo’che Rakitic, Coutinho o Alba siano scarsi, o Ter Stegen, Arthur, Vidal… Credo che ...

