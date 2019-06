Upas | trama giovedì 27 giugno | Michele fa da guida turistica ai suoceri di Renato

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Continua l'appuntamento con la longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' che va in onda sul piccolo schermo da molti anni. Le anticipazioni dell'episodio numero 5284, trasmesso alle ore 20:4527, fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Diego (Francesco Vitiello). Il giovane Giordano dovrà fare i conti con una serie di rischi dovuti alla gelosia nei confronti di Beatrice (Marina Crialesi), la sua ex fidanzata. Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo) sarà vicino a commettere una pazzia perché si dirà convinto che la Lucenti abbia iniziato una relazione con il magistrato Nicotera. Si tratterà però di un errore di valutazione del fratello di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), in quanto Eugenio (Paolo Romano) ha prestato l'auto all'amico Aldo. L'avvocato Leone è in realtà l'amante di Beatrice. La giovane avvocatessa vorrebbe lavorare presso uno studio ...

