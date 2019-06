Uno scienziato russo vuole creare nuovi bambini geneticamente modificati

wired

(Di lunedì 24 giugno 2019) (foto: Mark Harmel via Getty Images) Dopo il caso cinese, il tema tanto discusso deitorna alla ribalta delle cronache scientifiche. Oggi, infatti, un biologo molecolare, Denis Rebrikov, ha appena annunciato sulle pagine di Nature che sta considerando la possibilità di ripetere l’esperienza e sarebbe il secondoa farlo. Il suo proposito, qualora approvato dalle autorità, sarebbe quello di impiantare embrioniin madri sieropositive, con l’obiettivo di prevenire la trasmissione del virus neinati. La tecnica è stata spiegata alla fine del 2018 dall’autore in un articolo su Bulletin of the RSMU, giornale da lui diretto. Lospiega che rispetto all’esperimento cinese, questo sarebbe diverso, con maggiori vantaggi e minori rischi. E il dibattito si riapre. Il caso ...

