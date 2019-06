Sea Watch 3 | interviene la Corte di Strasburgo Oggi la decisione

Migranti : Maraventano (Lega) - 'a Lampedusa la Sea Watch non sbarca - porti chiusi' : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "Sea watch, cambia porto!". E' quanto si legge su uno striscione sistemato davanti al molo Favaloro di Lampedusa, dove avvengono gli sbarchi, da Angela Maraventano, ex senatrice della Lega di Lampedusa. L'ex politico, che è di Lampedusa, si è sistemata su una sedia e u

Dopo dodici giorni il Partito Democratico si è accorto del caso Sea Watch 3 : Il Partito Democratico ha iniziato a parlare del nuovo caso Sea Watch 3 al dodicesimo giorno di permanenza in mare della nave della ONG tedesca. I democratici sostengono l'appello alla Corte di Strasburgo della ONG, spiegando che i giudici "potranno riscontrare le violazioni dei diritti umani che si commettono in queste ore".Continua a leggere

Sea Watch - Fidanza (FdI) vs Fratoianni : “Migranti rischiano la vita per colpa delle ong”. “Lei si deve vergognare” : Bagarre a L’aria che tira, su La7, tra il deputato di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e il parlamentare di Fratelli d’Italia, Carlo Fidanza, sul caso della Sea Watch 3, in mare da dodici giorni, al largo di Lampedusa, con 43 migranti a bordo. Sea Watch, ricorso a Strasburgo: ‘Italia consenta sbarco’. Ue: ‘Stati siano solidali’ Salvini: ‘Ci pensino ...

Migranti : Bartolo - 'su Sea Watch 3 indispensabile intervento Corte Strasburgo' : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "Quella a cui stiamo assistendo in queste giornate è una situazione diventata ormai insostenibile. Soltanto nell’ultima settimana a Lampedusa sono sbarcate oltre 100 persone, nel silenzio del governo e senza clamori, mentre a bordo della Sea Watch 3 si è scelto di crea

Appello Sea Watch a Corte Strasburgo/ Salvini "Ue mandi migranti in Olanda-Germania" : Sea Watch 3, Appello a Corte Strasburgo: oggi verdetto. Appello Ue agli Stati, 'urge soluzione', Salvini 'migranti a Olanda e Germania'

Ue agli Stati : urge soluzione Sea Watch : 15.10 "Pur apprezzando il fatto che l'Italia abbia proceduto all'evacuazione di un numero di persone dalla Sea Watch 3 per ragioni mediche", la Commissione Ue fa appello "agli Stati membri" per trovare "una soluzione per le persone che sono rimaste a bordo". Così una portavoce parlando di "imperativo umanitario" e ribadendo che l'esecutivo comunitario "continuerà a fare tutto il possibile, nell'ambito delle nostre competenze, per sostenere e ...

Sea Watch - la diocesi di Torino : "Disponibili ad accogliere le 43 persone" : "La diocesi di Torino è disponibile ad accogliere le 43 persone che sono a bordo della Sea Watch al largo di Lampedusa, senza oneri per lo Stato, perché al più presto si possa risolvere una situazione grave e ingiusta". Lo ha dichiarato l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, al termine della mes

Sea Watch - assist della Commissione Europea alla ong : "Risolvere subito" - Europa contro Salvini : Dopo la Corte Europea di Strasburgo - che ha chiesto novità importanti entro il pomeriggio - in favore di Sea Watch e dunque contro le leggi italiane, ecco scendere in campo la Commissione Europea, che lancia il suo personalissimo assist alla ong e alle organizzazioni umanitarie. A parlare è stata l

Su e giù al limitare delle acque italiane. La rotta impazzita della Sea Watch 3 : Uno zigzag blu, un intrico di linee che a prima vista potrebbe sembrare lo scarabocchio di un bambino. E invece quel tratto che sembra impazzito racconta una storia ben precisa: la rotta percorsa dalla nave Sea Watch 3 negli ultimi giorni al largo di Lampedusa, in attesa da due settimane di ricevere il permesso di far sbarcare 42 migranti soccorsi al largo della Libia.La linea grigia - che forma una C rovesciata a sud-est di Lampedusa - è ...

Sulla Sea Watch 3 deciderà la Corte di Strasburgo : La Corte di Strasburgo deve decidere in queste ore se i 43 migranti che da 12 giorni sono a bordo della nave Sea Watch 3 devono sbarcare o meno a Lampedusa. Alcuni naufraghi recuperati dall’imbarcazione hanno presentato ricorso alla Cedu (la Corte europea dei diritti dell’uomo) per denunciare una “g

La Sea Watch chiede l'intervento della Corte di Strasburgo : La Sea Watch 3, secondo quanto si apprende, ha inviato una richiesta di "misure provvisorie" alla Corte di Strasburgo per chiedere sbarco migranti

Sea Watch - Commissione Ue : "C'è imperativo umanitario" : Agostino Corneli L'organo Ue scende in campo sul caso della ong tedesca: "Trovare una soluzione per i migranti a bordo della nave" La Commissione europea lancia l'assist alle organizzazioni umanitarie e all'accoglienza. La portavoce della Commissione europea, Natascha Bertaud, ha parlato in conferenza stampa sul quanto sta accadendo fra Italia e Sea Watch, con la decisione del governo italiano di far sbarcare alcune delle persone ...

Sea Watch si appella a Corte Strasburgo/ "Italia sbarchi migranti" : Salvini vs Olanda : Sea Watch 3, la ong tedesca chiede intervento della Corte di Strasburgo: oggi il primo verdetto. Salvini vs Olanda, 'vostra responsabilità'

SeaWatch - diocesi Torino : li accogliamo : 12.36 "La diocesi di Torino è disponibile ad accogliere senza oneri per lo Stato i migranti della SeaWatch". Così l'arcivescovo, monsignor Cesare Nosiglia, al termine della messa San Giovanni, patrono della città. "Rivolgo una preghiera speciale a San Giovanni, che ha sempre difeso i poveri - ha aggiunto - Chiedo a lui di dare una mano per risolvere il problema che stanno vivendo le persone a bordo della SeaWatch. Per essere concreti la Chiesa ...