Perugia. Tragedia in piscina: studente muore davanti alla fidanzata e agli amici, era in Erasmus (Di lunedì 24 giugno 2019) Jaime, un ragazzo spagnolo di 21 anni, è morto dopo un tuffo in una piscina di un casale di San Martino in Campo nel corso di una festa alla quale prendevano parte studenti impegnati nel progetto Erasmus. Inutili i soccorsi. I primi accertamenti parlano di un annegamento conseguente a un malore, un arresto cardiocircolatorio. Sul posto, anche gli agenti di polizia, il medico legale e il console onorario spagnolo per Umbria e Marche, il console spagnolo Jacopo Caucci von Saucken, contattato dalla questura. (Di lunedì 24 giugno 2019) Jaime, un ragazzo spagnolo di 21 anni, è morto dopo un tuffo in unadi un casale di San Martino in Campo nel corso di una festaquale prendevano parte studenti impegnati nel progetto Erasmus. Inutili i soccorsi. I primi accertamenti parlano di un annegamento conseguente a un malore, un arresto cardiocircolatorio. Sul posto, anche gli agenti di polizia, il medico legale e il console onorario spagnolo per Umbria e Marche, il console spagnolo Jacopo Caucci von Saucken, contattato dquestura.

Si chiamava Jaime Aguero Encinas, 21enne originario di Santander, ed era in Italia in Erasmus: è morto sabato sera, nella piscina di un casale di San Martino in Campo, alla periferia di Perugia, sotto gli occhi inermi della fidanzata e dei suoi amici. La tragedia si è consumata davanti agli occhi dei suoi amici, nel bel mezzo di una festa d'addio per i tanti studenti universitari stranieri che aveva trascorso a Perugia l'ultimo anno accademico. Erano le 19.30, Jaime si è tuffato in piscina e non è più riemerso. A quel punto qualcuno si sarebbe gettato in acqua per tirarlo fuori. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è arrivata l’ambulanza, ma per lo studente spagnolo – nonostante le cure del 118 – non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari e hanno provato per oltre un’ora di strappare quel ragazzo a un destino crudele.