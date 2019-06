Mazda - Oltre 300 MX-5 a Torino per i 30 anni della Miata

quattroruote

(Di lunedì 24 giugno 2019) I 30MX-5 sono stati festeggiati al Parco Valentino Motor Show con il raduno MX-5 Icon's Day, patrocinato daItalia.300 vetture e più di 600 appassionati hanno potuto esporre le proprie vetture al Parco Dora, sfilando poi per le vie di.Tom Matano e Nobuhiro Yamamoto a. All'evento erano presenti tutte le generazionisportiva giapponese, incluse alcune rare serie speciali tra cui quelle del collezionista italiano Andrea Mancini, titolare diland. All'evento è stata presentata anche la MX-5 30versario, che sarà prodotta in 3.000 esemplari, di cui 90 destinati all'Italia. Gli appassionati hanno potuto incontrare aanche il designer Tom Matano e l'ingegnere Nobuhiro Yamamoto, figure cardine per l'evoluzionesportiva giapponese che non hanno lesinato autografi sulle vetture presenti al raduno.

