Marvel' s Avengers sarà un gioco adatto a tutti | anche ai giocatori solitari

(Di lunedì 24 giugno 2019) Il nuovodeglidi Crystal Dynamics è stato paragonato a Destiny in quanto potrete collaborare online per completare missioni con altri. Ma questa è solo un'opzione. Il boss di Crystal Dynamics, Scott Amos, ha confermato in un'intervista che ilè pensatoper l'offline, riporta Gamespot."Vogliamo che chiunque possa andare a comprare il disco e non debba mai andare online", ha spiegato a GI.biz. "Non devi. Puoi avere un'esperienza completa e divertirti."Per coloro che vogliono giocare online, Square Enix promette un'esperienza solida, continua e in evoluzione con nuovi personaggi e location aggiunti nel tempo e gratuitamente.Leggi altro...

