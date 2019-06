blogo

(Di lunedì 24 giugno 2019) Diecifa moriva: il ricordo tv passa attraverso un doc sulle indagini per la sua.Il 25 giugno 2009 morivae in questi 10il mito del Re del Pop non si è spento, neanche con la messa in onda di Leaving Neverland, il doc che ha raccolto le accuse di abusi sui bambini. A 10sua, invece, il ricordo sulla tv italiana passa per, un documentario - prodotto da Zig Zag Productions - dedicato alle indagini sulla suain onda questa sera, lunedì 24 giugno alle 21.25 in prima tv su, suun doca 10del Re del Pop pubblicato su TVBlog.it 24 giugno 2019 09:00.

SerieTvserie : Killing Michael Jackson, su Nove un doc inedito a 10 anni dalla morte del Re del Pop - Shverlock : RT @Kievdis: ho appena visto che sul 9 faranno prima “Killing Michael Jackson” e dopo “Leaving Neverland” quindi trasmetteranno film diffam… - Kievdis : ho appena visto che sul 9 faranno prima “Killing Michael Jackson” e dopo “Leaving Neverland” quindi trasmetteranno… -