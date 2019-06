Il Segreto Anticipazioni 24 giugno 2019 | Francisca continua a sospettare di Fernando

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino al 28 giugno : Nuova SETTIMANA di giugno e nuovi episodi su Canale 5 della telenovela Il SEGRETO. Come sempre, vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali fino a venerdì 28 giugno. Francisca dispone che Mauricio ed una squadra di uomini si rechino sul luogo dell’incidente, ma vieta categoricamente a Fernando di accompagnarli. Maria le chiede spiegazioni e Francisca le dice che sospetta fortemente che sia stato proprio Fernando a causare ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Antolina vuole uccidere la Laguna : Le anticipazioni spagnole de Il Segreto evidenziano cattive novità per Elsa e Isaac, soprattutto a causa di Antolina, che architetterà nuovi piani contro la sua rivale. La Laguna scoprirà ben presto di essere malata e di doversi sottoporre ad una delicata operazione che potrebbe costarle anche la vita. La perfida bionda gioirà di ciò e si fingerà amica della donna, ma in realtà cercherà di tenere sotto controllo la situazione e proverà ad ...

Il Segreto - anticipazioni dal 1 al 7 luglio : malore per Elsa : La soap opera spagnola di Canale 5 Il Segreto, come spesso accade, regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena per tutti gli appassionati. Le anticipazioni dal 1 al 7 luglio raccontano di un malore che colpirà la sfortunata Elsa. Ma non solo: la stessa Laguna si renderà protagonista di un ''flirt'' con un nuovo arrivato a Puente Viejo, il dottor Fernandez. Gonzalo farà ritorno in paese dove avrà un confronto con il suo rivale Fernando ...

Il Segreto Anticipazioni : PRUDENCIO vuole lasciare la villa : È da un po’ di tempo che PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) non ha tanto spazio nelle storyline principali de Il Segreto, ma la situazione è destinata a cambiare nelle prossime puntate italiane della telenovela. Tutto avrà inizio quando il giovane deciderà di aiutare Saul (Josè Milan) a scoprire cosa sia davvero successo a Julieta (Claudia Galan) nei giorni in cui è stata rapita da Eustaquio (Carlos Manuel Diaz) e Lamberto Molero. Vediamo cosa ...

Il Segreto Anticipazioni : Maria in cura - Francisca non può più incontrarla : anticipazioni Il Segreto della Spagna: Maria in cura per ritornare a camminare Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Maria Castaneda dovrà sottoporsi a cure e a esercizi di fisioterapia davvero massacranti. Ma non vorrà mai gettare la spugna, anche perché i miglioramenti non tarderanno ad arrivare. Maria è paraplegica, è costretta a […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Maria in cura, Francisca non può più incontrarla ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Lola - la nuova donna agli ordini di Francisca! : Francisca comanda a Lola di avvicinarsi a Prudencio e riferirle tutto sui traffici del giovane, ma la ragazza si innamora dell'Ortega. Come reagirà la Dark Lady?

Anticipazioni il Segreto : il paesino spagnolo devastato dall'epidemia di varicella : Secondo le ultime Anticipazioni della soap opera spagnola "il Segreto", nella prossima settimana assisteremo ad un'epidemia di varicella non indifferente nel paesino di Puente Viejo che devasterà la maggior parte della popolazione. In particolare, arriverà la notte di Capodanno ma nessuno dei cittadini del paesino immaginario spagnolo avranno voglia di festeggiare per via della malattia che si sta diffondendo in tutto il paese. Infatti, la ...

Anticipazioni Il Segreto - prossimi episodi : una passione travolgente : Anticipazioni Il Segreto dal 24 al 28 giugno: Gonzalo rinuncia a Maria Il successo de Il Segreto non conosce battute d’arresto. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 24 al 28 giugno annunciano colpi di scena clamorosi. Antolina cerca di sedurre Isaac ma lui non cede. Gonzalo ringrazia Fernando per aver salvato Esperanza e Beltran e poi decide di partire rinunciando a Maria. I pazienti dell’ospedale da campo affetti da varicella ...

Il Segreto - anticipazioni : Capodanno con varicella a Puente Viejo : Il Segreto - Paula Ballesteros (Marcela) E’ scoppiata ufficialmente l’estate ma non a Puente Viejo, dove si svolgono le storie de Il Segreto: i protagonisti della soap spagnola, nelle puntate attualmente in onda nel pomeriggio di Canale 5, sono alle prese con l’inverno, e nelle prossime festeggeranno addirittura il Capodanno. Ma non sarà una bella festa, perchè la narrazione vuole che sia in corso una dura epidemia di ...

Il Segreto - anticipazioni : Antolina tenterà di bruciare la casa di Elsa : Mentre nelle puntate italiane de il segreto stiamo assistendo all'allontanamento di Isaac ed Elsa. Nelle puntate che stanno andando in onda in Spagna, la Laguna si è da poco ricongiunta con il suo amato. Successivamente, la donna scoprirà di essere molto malata e di doversi sottoporre ad un delicato intervento chirurgico. Secondo le ultime anticipazioni che arrivano direttamente dalla penisola iberica, anche in questo frangente non mancherà lo ...

Anticipazioni Il Segreto : Carmelo spara un colpo a Eustaquio e lo uccide : Continua l'appuntamento con la longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' che tiene alta la concentrazione dei telespettatori italiani. Le Anticipazioni delle prossime puntate svelano che proseguiranno le bugie raccontate da Carmelo, Don Berengario e Julieta riguardo alla persona di Eustaquio. Questo atteggiamento non avrà degli effetti benefici e il sindaco del paese di Puente Viejo, per una serie di motivi, sarà ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Fernando corrompe il medico di Maria : Maria è grata a Fernando e le sue attenzioni hanno fatto spuntare di nuovo il sorriso sul viso della Castaneda. In realtà il Mesia sta solo ingannando la poverina...

Il Segreto - anticipazioni al 28 giugno : un'epidemia di varicella flagella Puente Viejo : Gli spoiler delle prossime puntata di Il Segreto della settimana dal 24 al 28 giugno raccontano che una squadra di uomini si metterà alla ricerca di Esperanza e Beltran. I due infatti, sono spariti dopo essere stati coinvolti in un incidente. Francisca vieterà però a Fernando di accompagnare questa squadra. La donna è infatti molto sospettosa e crede che a causare l'incidente in questione sia stato proprio Fernando. La situazione diventerà ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Antolina prepara una bomba per uccidere la Laguna : Se nelle puntate italiane de Il Segreto Elsa è ritenuta la principale responsabile dell'aborto di Antolina, molte cose sono destinate a cambiare nelle trame spagnole. La crudeltà dell'ex ancella verrà svelata e lei deciderà di abbandonare Puente Viejo, lasciando campo libero al ritorno di fiamma della Laguna con Isaac. La sua assenza dal complicato paesino spagnolo però non durerà a lungo, anche se alla sua nuova apparizione dimostrerà di essere ...