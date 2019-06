Carcere ai grandi evasori e sciogliere CasaPound | due idee per l' opposizione

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) Con questa nota mi rivolgo agli esponenti politici del Pd con i quali ho rapporti personali (fra gli altri, il caro amico Luigi Zanda e Roberto Giachetti, per il quale sono stato candidato nella lista “Radicali per Giachetti sindaco”), ai dirigenti di +Europa, che ho sostenuto fin dalla nascita accettando anche la candidatura alle politiche del 2018 come capolista al Senato in Abruzzo (ed ero già stato candidato per Emma Bonico alla Regione Lazio), al mio compagno socialista Riccardo Nencini. La mando anche a Carlo Calenda perché lo stimo e ho avuto con lui un paio di occasioni di dialogo molto positive.Ecco la mia riflessione/proposta per gli amici che ho citato e per quanti altri potessero trovarla di un qualche interesse.Penso che i partiti difacciano bene a incalzare il governo giallo/verde con le loro critiche alle posizioni politiche e alle ...

