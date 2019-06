Angry Birds 2 | nemici amici' dal 12 settembre al cinema

Angry Birds Explore porta i terribili pennuti nel vostro salotto grazie alla realtà aumentata : Angry Birds Explore è un'applicazione che sfrutta la magia della realtà aumentata per intrattenere l'utente con i personaggi del prossimo film Angry Birds 2: Nemici amici per sempre. Si tratta più che altro di un'iniziativa per pubblicizzare il franchising attraverso dei mini giochi in cui il giocatore ha il compito di far crescere i worm e guadagnare monete di rabbia per sbloccare ulteriori contenuti e attrazioni sull'isola. L'articolo Angry ...