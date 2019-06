Sara Affi Fella e la depressione dopo lo scandalo a U&D | ' Temevo non ci fosse rimedio'

Sara Affi Fella racconta come ha superato il periodo dopo lo scandalo a Uomini e Donne : L'ex tronista si confessa al settimanale Nuovo e rivela cosa è successo in questi ultimi mesi e come ne è venuta fuori

Con Francesco ho ritrovato il sorriso! Sara Affi Fella di Uomini e donne dopo la depressione : dopo la sua esperienza a “Uomini e donne”, Sara Affi Fella è tornata alla sua via di tuti i giorni. L’ex tronista era caduta in un periodo buio dopo aver mentito nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, tenendo nascosto il fatto di essere già fidanzata e l’ha superato grazie alla famiglia e al nuovo compagno, Francesco Fedato, attaccante del Trapani. Tutto è ormai un ricordo: “Quella esperienza mi ha cambiato tanto – ha spiegato in ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : "Il mio fidanzato Francesco mi ha salvato. Vorrei fare il Grande Fratello per farmi conoscere meglio" : Sara Affi Fella si è definitivamente lasciata alle spalle lo scandalo che l'ha travolta circa un anno fa, qualche mese dopo la fine della sua esperienza come tronista a Uomini e Donne.Oggi, la 23enne molisana, dopo aver interrotto molti contratti lavorativi a causa del precitato scandalo, è tornata a studiare all'università (facoltà Economia e Commercio) e, soprattutto, ha un nuovo fidanzato al suo fianco, il calciatore Francesco ...

Sara Affi Fella vuole tornare in tv : 'Mi piacerebbe fare il Grande Fratello' : Dopo il chiacchiericcio sul tatuaggio sbagliato, Sara Affi Fella è tornata ad essere tra le persone più discusse nell'ambito del gossip. L'ex tronista di Uomini e Donne, in questi giorni, si è lasciata andare ad una lunga intervista con il settimanale "Nuovo tv". In questa occasione ne ha approfittato per parlare della convivenza con il suo fidanzato Francesco Fedato, di come è riuscita a "guarire" piano piano dai problemi che l'hanno spinta a ...

Sara Affi Fella : la convivenza col nuovo fidanzato e il ritorno in tv : Sara Affi Fella oggi: dove e quando ha conosciuto il nuovo fidanzato A quasi un anno dallo scandalo che l’ha travolta, Sara Affi Fella è cambiata. L’ex tronista di Uomini e Donne è andata avanti, grazie all’aiuto della famiglia e delle amiche più care. Ma anche grazie ad un ragazzo speciale: il calciatore Francesco Fedato. […] L'articolo Sara Affi Fella: la convivenza col nuovo fidanzato e il ritorno in tv proviene da ...

