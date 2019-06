Meteo | prima Domenica d’Estate di caldo estremo al Sud | +43°C in Sicilia | afa pazzesca

Meteo Italia - nella prima Domenica d’estate torna a splendere il sole al Nord : In netto miglioramento le condizioni Meteo al Nord dopo l’ondata di maltempo di ieri con nubifragi che hanno causato allagamenti a Milano e la chiusura della Torino-Aosta, e grandinate localmente eccezionali come quella abbattutasi nel pomeriggio su Bologna con chicchi grossi come uova. Secondo l’Aeronautica Militare, la pressione e’ nuovamente in aumento su tutta l’Italia ma oggi permarranno condizioni di ...

Meteo - il caldo concede una breve tregua ma tornerà più forte di prima : nuova ondata africana da Venerdì : Meteo – Il caldo che ha attanagliato l’Italia per una decina di giorni abbondanti, sta concedendo una tregua: la settimana centrale del mese di Giugno è iniziata con temperature in calo in tutt’Italia. Lunedì 17, infatti, la città più calda è stata Lecce con “appena” +34°C, in netto calo rispetto ai picchi che fino a Domenica avevano lambito i +40°C su gran parte del Paese. A Milano la temperatura massima è stata di ...

Maltempo - situazione critica nel Lecchese : il Meteo migliora ma restano i danni a Dervio - Premana - Primaluna e Pagnona : Dopo l’ondata di Maltempo che ieri ha colpito la Lombardia, resta critica la situazione nel Lecchese: sono gravissimi i danni registrati soprattutto nel settore nord della provincia, in Valvarrone e nei centri dell’alto lago. Sono rientrati ieri sera nelle proprie case i circa 800 evacuati da Dervio per i timori legati alla situazione della diga di Premana, in considerazione dello stato dell’invaso e del miglioramento delle ...

Meteo Milano - FOCUS sulla Primavera 2019 : Maggio freddo e piovoso - ma è stata una stagione calda [DATI] : Una temperatura media di +14.6°C, superiore ai 14.2°C tipici del periodo, e 200mm di pioggia contro i 252mm corrispondenti al CLINO, la media del trentennio di riferimento*. Sono questi i dati che hanno caratterizzato a Milano la Primavera Meteorologica – stagione compresa tra il 1° marzo e il 31 Maggio 2019 – secondo le rilevazioni della centralina di Milano Centro (presso la sede centrale dell’Università degli Studi di ...

Meteo - inizia la prima ondata di caldo africano : sarà un weekend di fuoco al Centro/Sud - forti temporali al Nord : Meteo – Il primo vero caldo è arrivato stamattina al Centro/Sud Italia, dove le temperature sono aumentate fino a +34°C a Cosenza, +33°C a Foggia, +31°C a Lecce, +30°C a Palermo, Catania e Vibo Valentia, +29°C a Roma e Catanzaro. E’ solo l’inizio di un weekend di fuoco: le temperature aumenteranno ulteriormente domani, Sabato 8, e dopodomani, Domenica 9 Giugno, raggiungendo picchi di +40°C su gran parte del Centro/Sud. Il caldo ...

Meteo - tsunami di ghiaccio in Siberia : “pulizie di Primavera” nel fiume Lena [VIDEO] : Il ghiaccio spesso e le forti alluvioni di primavera hanno fornito la giusta combinazione per gravi inondazioni in Jacuzia, nella Siberia orientale, durante la scorsa settimana. L’uso di 17 tonnellate di esplosivo non era riuscito a rimuovere il ghiaccio spesso che bloccava il corso del fiume Lena, proprio come una diga. In Jacuzia era stato dichiarato lo stato di emergenza con almeno 11 municipalità inondate dalle esondazioni del fiume che ...

Meteo - 3 giorni di forti temporali pomeridiani e temperature in aumento : barlumi di Primavera [MAPPE] : Vuoi vedere che arriva davvero la Primavera? La situazione Meteo sull’Italia volge alle tipiche caratteristiche primaverili in questi giorni di metà settimana: dopo un lungo periodo di freddo anomalo e maltempo intenso e continuato fuori stagione, le temperature stanno aumentando in tutto il Paese tornando per la prima volta dall’inizio del mese di Maggio a ridosso delle medie del periodo. Tra oggi e domani la colonnina di mercurio ...

Meteo : poco meglio in settimana - nel week-end nuovo tracollo della primavera! : Le condizioni del tempo stanno gradualmente migliorando su buona parte d'Italia dopo una fase davvero prolungata di maltempo, di stampo atlantico, che ha coinvolto lo stivale da nord a sud nelle...

Meteo - niente Primavera : ancora freddo e pioggia. Quando arriva il caldo : Instabilità atmosferica senza sosta . Da diverse?settimane il clima sul nostro Paese è decisamente anomalo, con temperature bloccate da giorni sotto la media stagionale. L’Italia è intrappolata in un vortice di bassa pressione, colmo di piogge e temporali, fanno sapere gli esperti de ‘IlMeteo.it’. In queste ore “troviamo parecchi rovesci e temperali sui settori centro-orientali della Sicilia e nel sud della ...

Meteo Primavera : ecco le immagini dell’Etna innevato : Il Meteo primaverile non sembra clemente per la Sicilia né per l’Italia intera, con temperature gelide, forti temporali e persino neve sulle vette. Anche il vulcano più famoso di Sicilia si fa coinvolgere: una coltre bianca riveste la sua superficie. ecco le immagini a cura di Nunzio Santonocito L'articolo Meteo Primavera: ecco le immagini dell’Etna innevato sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : in Italia già 175 eventi Meteo estremi dall’inizio della primavera : “dall’inizio della primavera sono già 175 gli eventi climatici estremi che hanno flagellato l’Italia con tempeste di grandine, bufere, tornado, pioggia violenta, vento e valanghe, il 62% in più dello stesso periodo dello scorso anno“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati della banca dati europea ESWD dalla quale si evidenzia che lungo la Penisola l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma ...

In questa ‘maledetta primavera’ il freddo proseguirà - Coldiretti : “il Meteo non promette niente di buono” : Quella in corso è una “maledetta primavera“, come la definisce la Coldiretti che già conta e piange i danni ai raccolti, con questo altalenare di severo maltempo che sta attraversando l’Italia e non promette niente di buono nemmeno per i prossimi giorni. L’allerta meteo è infatti estesa a quasi mezzo stivale, soprattutto regioni settentrionali e centrali . “Pioggia abbondante, tempeste di ghiaccio e vento forte ...

Meteo - altro che primavera : torna l’autunno. Pioggia - grandine e neve (e temperature giù) : Sarebbe meglio parlare di autunno più che di primavera. Nonostante il calendario ci dica che siamo a maggio inoltrato, infatti, le previsioni Meteo dei prossimi giorni continueranno a riservare brutte sorprese. Intanto questo fine settimana. Oggi, sabato 11 maggio, e domani, domenica 12, saranno due giorni all’insegna di Pioggia, grandine e neve, con un ulteriore sensibile calo delle temperature che, come detto, definisce il mese di maggio ...

Meteo Alto Adige : la primavera tarda ad arrivare - piogge nel weekend : In Alto Adige la primavera fatica a decollare, anche se il servizio Meteo provinciale prevede una breve tregua: “La perturbazione si sposterà verso est permettendo un progressivo miglioramento del tempo“. Oggi, “da ovest le condizioni tenderanno a migliorare con schiarite. Nel pomeriggio il tempo sarà variabile con sole e nubi accompagnate da qualche rovescio. Temperature massime tra +13°C e +20°C.” Venerdì, prosegue il ...