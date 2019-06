Huawei P20 e P20 Pro si aggiornano in Italia | ecco le patch di sicurezza di maggio 2019

Incerta compatibilità tra EMUI 10 e Huawei P20 Lite : alcuni chiarimenti sull’aggiornamento : Da alcuni giorni a questa parte si parla moltissimo della possibile compatibilità tra Huawei P20 Lite ed il futuro rilascio dell'aggiornamento contenente Android Q con EMUI 10. Questione delicata, a maggior ragione se pensiamo che nei giorni scorsi lo smartphone lanciato sul mercato nel 2018 non è stato incluso nella lista dei prodotti che avranno modo di fare questo step. Una chiusura definitiva? Cosa ci dice la storia recente del produttore ...

IVA scontata con le offerte MediaWorld per Huawei P20 Lite - Mate 20 Lite e S10 Plus : che prezzi il 22 giugno : Sono davvero strepitose alcune offerte MediaWorld che potremo sfruttare durante il fine settimana, considerando il fatto che fino al 23 giugno avremo lo conto dell'IVA su moltissimi prodotti, tra cui smartphone come Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite. Insomma, a poco più di una settimana dal lancio dell'ultima campagna online da parte della nota catena (come avrete notato dal nostro articolo di pochi giorni fa), bisogna dedicare uno spazio ...

Tabella di marcia per EMUI 9.1 su Huawei P20 e P20 Pro : prossime settimane decisive : Più di qualche nostro lettore ci ha interpellato per chiederci se EMUI 9.1 su Huawei P20 e P20 Pro arriverà presto. Soprattutto negli ultimi giorni e in particolare dopo che la stessa interfaccia software, con un vero e proprio colpo di scena, è giunta sul modello economico P20 Lite. I veri top di gamma del 2018 sono ancora a secco della nuova esperienza software ma oramai dovrebbe essere davvero questione di poco tempo per vedere il rilascio ...

Avvistamenti in Italia per la patch B293 su Huawei P20 e P20 Pro : ancora EMUI 9 : Dopo qualche settimana di silenzio, si torna a parlare in Italia di due smartphone che hanno avuto un discreto impatto sul mercato, come nel caso di Huawei P20 e P20 Pro. A fine maggio ci sono stati degli Avvistamenti per una nuova patch in giro per l'Europa, come vi abbiamo raccontato in tempo reale con un articolo specifico, ma è oggi 19 giugno che possiamo passare ad informazioni concrete per chi ha deciso di dare fiducia al produttore ...

Scattare Foto RAW con Huawei P20 Pro : La potente Fotocamera del Huawei P20 Pro offre molte possibilità che prima erano disponibili solo con costose Fotocamere. Una di queste funioni è l'opzione per Scattare Foto in formato RAW.

Problema imprevisto con Huawei P20 Lite dotato di EMUI 9.1 : arriva la vibrazione indesiderata : Viene segnalato proprio in queste ore un nuovo Problema riguardante gli utenti che dispongono di un Huawei P20 Lite e che, negli ultimi giorni, hanno dovuto fare i conti con l'aggiornamento contenente la tanto attesa interfaccia EMUI 9.1. Una mossa inaspettata e graditissima, per un dispositivo che certo non appartiene alla fascia alta del mercato, ma che risulta essere popolare e diffuso nel nostro Paese. Come sempre avviene in questi casi, ...

Che domenica con Huawei P20 - P20 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite : prezzi da saldi estivi : Anche questa domenica non mancano certo le occasioni per tutti coloro che intendono acquistare un nuovo smartphone Android, come si potrà notare attraverso le offerte che sono state ufficializzate in queste ore per chi desidera portarsi a casa modelli del calibro di Huawei P20, P20 Lite e Xiaomi Mi A2 Lite. La nostra selezione del 16 giugno va proprio in questa direzione, con alcuni smartphone che all'interno di determinati store riescono a ...

Tasso zero su volantino Mediaworld - prezzo Huawei P20 Lite giù e Samsung Galaxy a rate : Il volantino Mediaworld a Tasso zero è servito. La catena di elettronica propone nuove offerte a rate e non solo da domani 13 giugno e fino al giorno 20. Le occasioni in vetrina sono senz'altro quelle relative al Huawei P20 Lite ma anche ad un gran numero di smartphone tra attuali e ex top di gamma e pure dispositivi di fascia media. Non prevede una soluzione rateale per il suo basso costo ma il prezzo del Huawei P20 Lite è proprio degno di ...

Spiazza la patch B151 per Huawei P20 Lite TIM a giugno - ma niente EMUI 9.1 : Giungono in queste ore alcune informazioni importanti per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P20 Lite TIM. Di recente, infatti, vi abbiamo riportato il feedback della compagnia telefonica, secondo cui la distribuzione del tanto atteso aggiornamento con EMUI 9.1 ci sarebbe stata tra la fine di giugno e l’inizio del mese di luglio. Nel frattempo, però, lo sviluppo software dello smartphone non si è arrestato e in Italia viene ...

Huawei P20 Pro come usare suonerie MP3 : usare una suoneria personalizzata caricando una suonerie MP3 permetterà di avere uno smartphone Android con una suoneria unica e diversa dagli altri e, sicuramente, in molti ci chiederanno di averla per installarla sul loro telefono.

Huawei P20 Lite 2019 avvistato in Svizzera a meno di 270 euro : Huawei P20 Lite 2019 sembra sempre più vicino, dopo essere stato avvistato sul sito svizzero della catena di elettronica Media Markt. L'articolo Huawei P20 Lite 2019 avvistato in Svizzera a meno di 270 euro proviene da TuttoAndroid.

Spunta il Huawei P20 Lite 2019 : primo avvistamento in Svizzera : Avreste mai detto di potervi imbattere nel Huawei P20 Lite 2019? Secondo Roland Quandt potremmo star parlando della versione internazionale di Nova 5i, divenuto ufficiale sul sito svizzero di Media Markt (il nostro MediaWorld, per intenderci) al prezzo di 299.95 CHF (circa 269 euro al cambio attuale). Il device si distingue per uno schermo da 6.4 pollici con risoluzione di 2310 x 1080 pixel, quadrupla fotocamera posteriore da 16 + 8 + 2 + 2MP, ...

Prezzi a dieta da Trony : Huawei P20 Lite e P Smart Z al minimo : Fino al 13 giugno potrete approfittare anche degli sconti online di Trony grazie all'iniziativa commerciale 'Prezzi a dieta', che coinvolgono anche Huawei P20 Lite e P Smart Z, due tra i dispositivi più succulenti che il mercato al momento propone. Vi vorremmo dire che le spese di spedizione sono gratuite, ma purtroppo non è così: il megastore prevede la consegna inclusa nel prezzo solo su alcuni prodotti, tra cui non sembrano rientrare gli ...

Svendita Vodafone anche su Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite : offerte fino al 16 giugno : Le offerte Vodafone che coinvolgono Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite serpeggiano ancora, anche se rivolge solo ad alcuni clienti selezionati dall'ufficio commerciale del gestore rosso, come riportato da 'mondomobileweb.it'. Se avete ricevuto l'SMS dedicato, oppure la relativa notifica attraverso l'app MyVodafone, allora significa che potrete approfittare della proposta, che vi consentirà di acquistare alcuni smartphone del produttore cinese, tra ...