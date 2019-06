Folla ai funerali di Lorenzo Orsetti | morto in Siria per combattere l' Isis

ilgiornale

(Di domenica 23 giugno 2019) Claudio Carollo È tornata a Firenze la salma di, il combattente italiano partito per la guerra incontro l'in battaglia il 18 marzo.al corteo funebre Accolto come un eroe, per l'ultimo saluto della sua città. Firenze accoglie il ritorno a casa della salma di, 33enne, partito quasi due anni fa volontariamente dall'Italia per andare al'incon la comunità curda. Unadi circa 200 persone ha accompagnato in corteo il suo feretro, portato sul carro con le bandiere dell'Anpi e dell'Ypg la milizia curda impegnata in, alla camera ardente dove rimarrà fino aidi domani e alla sepoltura nel cimitero delle Porte Sante. "Sono contento di questa partecipazione perché è il segnale cheè un buon esempio, una persona che è vissuta e morta per certi ideali, ma che non spunta dal ...

il_pescara : Una folla commossa per l'ultimo saluto all'ex sindaco De Martiis - elenabulla1 : Napolitano e gli altri rappresentanti dello stato,non riuscirono a prendere parte ai funerali di borsellino,la foll… - palermo24h : Funerali di Anna Scavo, a Carini la folla urla: ‘bastardo, bastardo’ -