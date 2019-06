F1 | GP Francia 2019 | le pagelle Hamilton un astronauta su uno Shuttle | Bottas affossato

VIDEO F1 - GP Francia 2019 : Charles Leclerc tenta l’attacco su Valtteri Bottas nel corso dell’ultimo giro : Il Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno non sarà certo ricordato come uno dei più spettacolari di sempre, anzi. Sul circuito di Le Castellet i sorpassi sono stati pochissimi e le emozioni anche meno. Chi, fino alla fine, ha provato il tutto per tutto, è stato Charles Leclerc che ha tentato l’attacco disperato a Valtteri Bottas in crisi di gomme. Al ferrarista sarebbe servito un giro in più ma, per sua sfortuna, la bandiera a scacchi ...

VIDEO GP Francia F1 2019 - highlights e sintesi : doppietta Mercedes - dominio di Hamilton. Leclerc 3° - Vettel 5° : Annunciata doppietta della Mercedes nel GP di Francia 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena oggi pomeriggio sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet. Lewis Hamilton ha dominato dall’inizio alla fine imponendosi agevolmente davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e allungando in classifica generale, tutto facile per il britannico che si è dimostrato ancora una volta il pilota più forte del lotto. Ferrari attardate: ...

Toto Wolff F1 - GP Francia 2019 : “Il circuito migliore dell’anno per Mercedes - in Austria sarà battaglia con Ferrari. Voglio duelli gladiatori” : Le Mercedes hanno dominato il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Le Frecce d’Argento hanno infilato l’ennesima doppietta stagionale, Lewis Hamilton ha giganteggiato dal primo all’ultimo giro imponendosi agevolmente davanti a Valtteri Bottas. Il britannico ha conquistato la quarta vittoria consecutiva e ha allungato in classifica generale nei confronti del suo compagno di squadra mentre le Ferrari sono state ...

Sebastian Vettel F1 - GP Francia 2019 : “Non ho il passo per battere le Mercedes - la Ferrari non è abbastanza forte” : Sebastian Vettel è il grande deluso di giornata al termine del GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare di un pessimo quinto posto: scattato dalla settima piazzola sulla griglia di partenza, è riuscito a superare soltanto le due McLaren e ha concluso la sua gara con un risultato mediocre rispetto alle aspettative della vigilia. Il tedesco, probabilmente ancora scosso dal tanto discusso ...

Mattia Binotto F1 - GP Francia 2019 : “Stiamo sviluppando nella direzione giusta. Come si batte la Mercedes? Miglioriamo la vettura” : Domenica complicata per la Ferrari che ha faticato a esprimersi al meglio in occasione del GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Charles Leclerc ha concluso in terza posizione cercando nell’ultimo giro di attaccare Valtteri Bottas per la piazza d’onore, Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della quinta piazza dopo essere scattato dal settimo posto sulla griglia di partenza. Le Rosse hanno pagato dazio al Paul Ricard ...

Lewis Hamilton F1 - GP Francia 2019 : “E’ stato un capolavoro. Vittoria facile? Non direi - ho sudato molto…” : E sono 79 in carriera. Lewis Hamilton continua a macinare i suoi avversari e fa suo anche il GP di Francia 2019, ottava prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Le Castellet si è assisto ad un vero e proprio dominio, frutto dell’abilità del britannico ed anche di una Mercedes impressionante. Non a caso il cinque volte iridato ha sfiorato anche il giro più veloce della corsa, stabilito da Sebastian Vettel con gomme nuove soft, sfruttando ...

F1 - Risultato GP Francia 2019 : show Mercedes a Le Castellet - Hamilton domina su Bottas e Leclerc - Vettel 5° : Signore e signori, c’è poco da dire: ci troviamo di fronte al dominio più schiacciante della storia della Formula Uno. La Mercedes conquista la doppietta anche a Le Castellet, e Lewis Hamilton si aggiudica il Gran Premio di Francia 2019 con la consueta prova di forza inesorabile, al termine di una gara nella quale non c’è mai stata storia, nemmeno nei primi metri. Lo spettacolo si è tenuto ben distante dal circuito del Paul Ricard, ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2019 - la graduatoria dopo il GP di Francia : Mercedes guadagna altri 17 punti e il vantaggio sale a 140 : Ottava vittoria e sesta doppietta per Mercedes nel GP di Francia, il segnale che la scuderia di Stoccarda lancia ai rivali è sempre più evidente e il dominio di questa stagione rischia di assumere connotati storici. Ferrari dovrà cercare di limare il distacco lentamente, ma l’impresa di trovare la prima vittoria stagionale potrebbe essere limitata a tracciati strettamente specifici; Red Bull resta alle prese col principale dei suoi ...

Classifica Mondiale piloti F1 2019 - la graduatoria dopo il GP di Francia : Hamilton in testa - +36 su Bottas. Vettel a -76 : Lewis Hamilton ha rafforzato la propria leadership nella Classifica piloti del Mondiale F1, l’alfiere della Mercedes ha dominato il GP di Francia infilato la quarta vittoria consecutiva e ora vanta addirittura 36 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas che oggi si è dovuto accontentare della seconda posizione in terra transalpina. Le Ferrari sono lontanissime, Sebastian Vettel è terzo a 76 lunghezze dal Campione del ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Francia 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton domina - doppietta Mercedes. Leclerc 3° : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è imposto con estrema facilità al circuito Paul Ricard di Le Castellet, il britannico è scattato dalla pole position e non ha avuto alcun problema a tagliare il traguardo in prima posizione precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Ennesima doppietta stagionale per le Frecce d’Argento che si sono confermate imbattibili anche in ...

GP Francia 2019 : la griglia di partenza ufficiale : Quando alle 15.10 si spegneranno i semafori sul rettilineo del Paul Ricard, prenderà il via l’ottavo round della stagione, il GP di Francia. Ci aspetta una partenza sicuramente interessante, con l’ennesima prima fila Mercedes con Hamilton e Bottas, seguiti da Leclerc e Verstappen e dalle due McLaren di Norris e Sainz in terza fila, davanti […] L'articolo GP Francia 2019: la griglia di partenza ufficiale sembra essere il primo ...

F1 streaming - GP Francia 2019 : guardalo on-line in tempo reale. La guida completa e i link : Alle ore 15.10 di oggi domenica 23 giugno scatterà il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Si preannuncia un pomeriggio di fuoco sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet dovrà andrà in scena una gara particolarmente accesa e interessante, si ritorna in Europa dopo la trasferta in Canada che tanto ha fatto discutere per la penalità inflitta a Sebastian Vettel e in terra transalpina dovremmo assistere a un un nuovo dominio Mercedes ...

VIDEO GP Francia F1 2019 - la Ferrari può tenere aperta la gara? Leclerc cerca il sorpasso sulle Mercedes al via : Oggi pomeriggio, alle ore 15.00, scatterà il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Al circuito Paul Ricard di Le Castellet tutto sembra pronto per una doppietta della Mercedes: Lewis Hamilton partirà in pole position accanto a Valtteri Bottas, le due Frecce d’Argento hanno dimostrato di essere più veloci della concorrenza ma dovranno stare molto attenti perché in gara può succedere davvero di tutto. Il britannico andrà a caccia ...

A che ora inizia la gara di F1 del GP di Francia 2019? Canale tv - programma e streaming : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP DI Francia DI F1 DALLE 15.10 Nelle qualifiche di ieri la Mercedes ha monopolizzato tutta la prima fila del GP di Francia che tra poche ore prenderà il via a Le Castellet; Lewis Hamilton ha sfruttato la sua ottima predisposizione a trovare il limite della pista quando conta al sabato per conquistare la terza pole position stagionale e mettersi alle spalle il compagno Valtteri Bottas per 286 millesimi. Terzo ...