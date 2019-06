Europei Under 21 | l’Italia va in semifinale se…

lanotiziasportiva

(Di domenica 23 giugno 2019) L’Italia21 batte 3-1 il Belgio, ma per lae Tokyo 2020 dipenderà dagli altri.U21 ITALIA / Brutte notizie per l’Italia21, nonostante i tre gol rifilati al Belgio grazie a Barella, Cutrone e Chiesa. Nell’altra gara, invece, la Spagna di De La Fuente ne ha fatti 5 alla Polonia volando ine all’Olimpiade di Tokyo.Una situazione complicata per gli azzurrini, che stasera dovranno sperare in Serbia e Germania, augurandosi che domani fili tutto liscio tra Romania e Francia. Al momento la classifica avulsa vede la squadra di Luigi Di Biagio al secondo posto alle spalle delle Furie Rosse per via della differenza reti, davanti alla Polonia e ancora in corsa per un piazzamento come migliore seconda.Danimarca-Serbia e Austria-Germania saranno le gare da seguire con attenzione questa sera. Se i danesi vinceranno con 3 gol di ...

