Due autobus in fiamme a Roma | uno in strada | l' altro incendiato da un uomo in rimessa

(Di domenica 23 giugno 2019) Ancorain, nelle ultime ore è toccato a due mezzi. Il primo bus è andato a fuoco nella notte nellaAtac di via Candoni. Sul posto i carabinieri della stazione Torrino Nord che indagano sulla vicenda. Secondo quanto si è appreso, il bus si trovava nellaper una riparazione. Da chiarire le cause del rogo. Al momento non sarebbero state trovate tracce riconducibili a un gesto doloso. Non si registrano feriti. Un principio di incendio, invece, fa sapere l’Atac, si è verificato su unintorno alle 11.10, per cause da accertare, in via Carmelo Bene, su una vettura della linea 80. L’autista ha iniziato lo spegnimento delleche è stato concluso dai Vigili del fuoco, allertati da Atac e prontamente intervenuti.Non ci sono state conseguenze per le persone. Grazie alla campagna di investimenti ...

