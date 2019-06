Gli attacchi di Di Battista a Salvini rimbalzano su Di Maio : Lo chiama 'libricino', quasi a sminuirne la portata, ma lo brandisce come una clava, prima contro Matteo Salvini, poi - quasi di rimbalzo - contro il compagno di Movimento, Luigi Di Maio. Alessandro Di Battista continua a creare scompiglio alimentando le fiamme innescate proprio da alcune pagine di quel 'libricino' con dichiarazioni rilasciate ora qua, ora là, un po' ad assicurare che il governo reggerà e un po' a garantire che la sua ...

Mini-Bot - strappo di Giorgetti : «Non sono verosimili - c’è ancora chi crede a Borghi? Flat tax - lite Salvini -Di Maio : Il sottosegretario attacca: «Chi crede a Borghi? Se si potessero fare li farebbero tutti». La replica: «È una cosa coraggiosa, Salvini è d’accordo»

Di Maio : «Governiamo - non giochiamo a Risiko. Basta destabilizzare M5S» : Duro intervento su Facebook del vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio.? «Non mi interessa se in buona fede o in mala fede, ma se qualcuno in questa fase...

Di Maio : chi critica M5S lo indebolisce E Di Battista : «È Salvini che destabilizza» : Il vice premier in un lungo post su Facebook attacca i detrattori e sembra rivolgersi più volte a Di Battista: «Stiamo governando la Nazione Italia, non stiamo giocando a risiko». La risposta dell’ex parlamentare: «A destabilizzare il governo è il ministro dell’Interno»

Di Maio : «Governiamo - non giochiamo a Risiko. Basta destabilizzare M5S» : Duro intervento su Facebook del vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio.? «Non mi interessa se in buona fede o in mala fede, ma se qualcuno in questa fase...

M5s - Di Maio ribadisce : “Basta minare forza politica con dichiarazioni e libri - c’è bisogno di unità” : “Chi prova a minare una forza politica con dichiarazioni e libri, indebolisce il governo“. A dirlo, a Campobasso, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dopo lo scambio di battute a distanza con Alessandro Di Battista: “Quando ho letto che saremmo diventati ‘burocrati chiusi dentro ai ministeri’ mi sono incazzato” aveva detto il capo politico del M5s all’assemblea territoriale di Terni insieme ...

M5S - Di Maio : "Chi critica destabilizza il Movimento" : Le tensioni ai vertici dell'esecutivo gialloverde non sono limitate agli scontri tra le due forze politiche. Anche all'interno del Movimento 5 Stelle tira un'aria preoccupante, con Alessandro Di Battista tornato alla carica in grande stile che non perde occasione di lanciare frecciatine che rischiano di destabilizzare ulteriormente il delicato equilibrio all'interno del Movimento 5 Stelle.Dopo l'ultimo attacco di Di Battista a Salvini, il ...

Di Maio : Lega indichi coperture Flat tax : 13.52 "Per me la manovra di bilancio si può fare anche domani mattina. Il tema è che non ancora conosco quali siano le coperture della Flat tax". Lo ha detto il vicepremier Di Maio, a Campobasso. "Credo sia una responsabilità e un onere della Lega, che ha vinto le elezioni europee, ed è giusto che avanzi la proposta economica", ha aggiunto.

Di Maio a Dibba (senza citarlo) : «Chi critica il M5S lo destabilizza nel governo» : Il vice premier in un lungo post su Facebook attacca i detrattori e sembra rivolgersi più volte a Di Battista: «Stiamo governando la Nazione Italia, non stiamo giocando a risiko. Si rimettano i carriarmatini nella scatola e ognuno porti avanti il ruolo che è chiamato ad assolvere nella società»

Di Maio scuote M5S : «Governiamo - non giochiamo a Risiko. Basta destabilizzare il Movimento» : Duro intervento su Facebook del vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio.? «Non mi interessa se in buona fede o in mala fede, ma se qualcuno in questa fase...

Alessandro Di Battista massacrato su Facebook da Luigi Di Maio : "Ora basta - chi pubblica libri..." : Adesso la guerra diventa pubblica, arriva addirittura su Facebook: anche Luigi Di Maio delle follie e degli insulti di Alessandro Di Battista non ne può più. E pur senza citare il collega-urlatore professionista direttamente, gli dedica parole durissime: "Non mi interessa se in buona fede o in mala

"Burocrati chiusi nei ministeri? Mi sono inc...ato" : Di Maio replica a Di Battista : In un audio raccolto durante l'assemblea M5s a Terni e pubblicato da Fanpage, il vicepremier non nasconde la sua amarezza nei confronti di una frase scritta dal'ex deputato del Movimento

Alessandro Di Battista massacrato da Luigi Di Maio : "Ho fatto diecimila chilometri in un mese" : Luigi Di Maio a Terni per il primo incontro territoriale del M5s risponde alle accuse dell'amico Alessandro Di Battista. La porta dell'assemblea resta aperta, così dall'esterno sono udibili le parole del vicepremier che replica alle domande dei militanti. In un passaggio fa riferimento, senza citarl

Salvini - schiaffo a Di Maio : «Parti sociali entro luglio al Viminale» : «entro luglio inviterò i sindacati al Viminale, con altri rappresentanti del lavoro, del commercio, dell'impresa e dell'agricoltura per confrontarci e ragionare insieme sulla prossima manovra economica. Manderò a Landini,...