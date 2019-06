Demenza senile in aumento in Italia | la depressione è uno dei sintomi e dei fattori di

meteoweb.eu

(Di domenica 23 giugno 2019) Ingli over 65 sono circa 13,8 milioni e con una popolazione anziana in continuosi rende sempre più necessario il trattamento mirato della salute fisica e mentale: sono più di un milione le persone con, circa 3 milioni i caregiver, ovvero i familiari che si prendono cura di un congiunto malato o disabile. Rete, paziente, famiglia e integrazione sono le quattro parole chiave per la creazione di servizi e buone pratiche che mirano alla massima capacità di autogestione. Di questo importante e delicato tema si parla a Firenze, al congresso nazionale della Societàna di psichiatria (Sip). In una “rete di psicogeriatria“, per gli psichiatri i Dipartimenti di Salute Mentale (Dsm) si devono integrare col medico di medicina generale e gli altri servizi. Un’integrazione prevista dal Piano Sanitario Demenze del 2015 e declinata pero’ in ...

