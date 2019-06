LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | spadiste e sciabolatori in finale per il bronzo!

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.26 Appuntamento alle ore 16.00 per laper il bronzo tra Italia e Romania. 14.25 Nella spada femminile invece Italia contro Francia per il bronzo, mentre sfida tra Polonia e Russia per l’oro. 14.23 Nella sciabola maschile l’Italia si giocherà quindi il bronzo contro la Romania, mentre laper l’oro sarà tra Germania e Ungheria, che ha vinto 45-40 la propria semi. 14.22 Finisce qui. Italia sconfitta 45-42 dalla Germania in seminella sciabola maschile. I padroni di casa ribaltano il punteggio nell’ultimo assalto e mandano in deliro il pubblico. Rimpianti per i nostri portacolori, che dovranno accontentarsi dellaper il bronzo. 42-44 Una stoccata dalla vittoria per la Germania. 42-43 Altra bella stoccata dell’azzurro, 41-43 Finalmente va a segno Curatoli. 40-43 Ancora Wagner, davvero scatenato il ...

