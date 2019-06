Iscrizioni Serie B e Serie C | tre forfait e due rinunce | il punto su riammissioni e

calcioweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Sono ore caldissime per quanto riguarda leai prossimi campionati diB eC, quello di lunedì è il termine ultimo per regolarizzare le posizioni. Rientrano le situazioni per quanto riguarda il campionato diB, in particolar modo non dovrebbero esserci defezioni, le due squadre in dubbio infatti, Trapani e Palermo hanno risolto i problemi, in particolar modo i primi con il passaggio di proprietà delle ultime ore, entrambe sono pronte a presentare tutte le garanzie per l’iscrizione. Discorso diverso invece per il campionato diC con tre club che sono già out, si tratta di Arzachena, Lucchese e Siracusa, più dueper problemi di stadio come Albissola e Viterbese. In caso disi procederà con lee le squadre in corsa nell’ordine sono Virtus Verona, Fano, Bisceglie e Paganese. C’è il rischio di altre ...

