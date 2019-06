Il neosindaco leghista di Sassuolo fa rimuovere lo striscione per Giulio Regeni | È

huffingtonpost

(Di sabato 22 giugno 2019) Dopo Ferrara e Trieste, ora è il turno di. Il comune denominatore è la Lega. Il sindaco neoeletto della città emiliana, Gian Francesco Menani, esponente del Carroccio, ha fattologiallo di Amnesty International con scritto “Verità per”. Era esposto sulla facciata del palazzo del Comune, ma il membro del partito di Matteo Salvini ha deciso che aveva fatto il suo tempo. “Resta ferma la nostra solidarietà alla famiglia, ma non aveva più senso tenere ancora lì quello. Si tratta di una vicenda non più di attualità e poi, tra l’altro, in centro storico ci stava anche male dal punto di vista estetico, tutto impolverato”, ha dichiarato il primo cittadino a Il Resto del Carlino. Loera stato affisso nel 2016 dalla precedente ...

