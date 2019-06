Gigi Simoni ricoverato a Pisa in gravi condizioni

agi

(Di sabato 22 giugno 2019) Gigi Simoni, ex tecnico di Napoli, Genoa e Inter, è ricoverato innel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di. Si è sentito male nella sua abitazione di San Piero a Grado ed è stato immediatamente trasferito in ospedale incritiche. "Il tecnico gentiluomo" così chiamato per il suoi modo pacato e rispettoso di stare in panchina, aveva compiuto 80 anni lo scorso 22 gennaio. Dopo aver allenato nella massima serie, Simoni aveva chiuso la carriera come dirigente del Gubbio. Negli ultimi anni, ritirato a vita privata, seguiva il calcio con passione apparendo, anche se raramente, in alcuni programmi sportivi. Da giocatore ha vinto una coppa Italia con il Napoli nella stagione 1961-62 e il campionato italiano di serie B con il Genoa.

