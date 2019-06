Fico le dà la parola | “Deputata | prego” Ma l’esponente di FdI si arrabbia | “Deputato | al

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Il presidente della Camera, Roberto, le dà la: “Deputata, prego”. Ma la deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, se la prende: “Con tutto il rispetto, voglio essere chiamata ‘deputato’. In questo mondo arcobaleno, la Camera è ancora definita ‘dei deputati’ e non ‘delle deputate’ o dei ‘deputat’ con l’asterisco”. In Aula ci sono state reazioni opposte, tra chi ha protestato e chi ha applaudito. Ferrara, il sindaco leghista Fabbri alla festa dell’Arcigay: “Sono per la famiglia tradizionale, ma non impongo mie idee” L'articolole dà la: “Deputata, prego”. Ma l’esponente di FdI si: “Deputato, al maschile”. Applausi e proteste proviene da Il Fatto ...

