Eleonora | “Oscar dotato? Parole di un amico” Rocchini spiega ai fan

gossipetv

(Di sabato 22 giugno 2019): “Oscar Branzani? Sono state ledi un amico”. L’ex corteggiatriceil rapporto che c’è con il fotografo Armando dopo che i fan hanno ipotizzato strani scenari Che succede? Chi è Armando? Perchéposa per lui anche in maniera accattivante? E Oscar Branzani? Tutte domande che i fan dell’ex … L'articolo: “Oscardi un amico”.ai fan proviene da Gossip e Tv.

tidicobenee : RT @crybarons: Sarà che è fiorentina come me, sarà che smaschera ogni volta la Mennoia,ma Eleonora Rocchini rimarrà per sempre la mia corte… - ChiccoseDOC : INIZIO DI VACANZE A MYKONOS PER OSCAR BRANZANI E LA FIDANZATA ELEONORA ROCCHINI.. - remindxit : RT @crybarons: Sarà che è fiorentina come me, sarà che smaschera ogni volta la Mennoia,ma Eleonora Rocchini rimarrà per sempre la mia corte… -