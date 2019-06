Atletica – Bianchetti oltre i 20 metri nel lancio del peso

sportfair

(Di sabato 22 giugno 2019)i ventinel, 21,17 a Conegliano È la misura che cercava da almeno tre anni. Sebastiano(Fiamme Oro) infrange il muro dei 20nelper la prima volta in carriera: è come una liberazione per il 23enne lanciatore reatino che firma il principale risultato del Meeting Città di Conegliano (Treviso) con 20,17 e un miglioramento di 28 centiin un solo boccone. Il pesista allenato dall’ex azzurro Corrado “Cocco” Fantini diventa il settimo italiano di sempre all’aperto. Due volte sul podio europeo giovanile (bronzo under 23 due anni fa a Bydgoszcz, stessa medaglia nel 2015 tra gli juniores a Eskilstuna), da tempo andava alla ricerca di un progresso così netto, finalmente arrivato, come aveva promesso al suo guru Andrea Milardi.vince anche il confronto diretto con l’altro azzurro da +20 Leonardo Fabbri (Aeronautica) ...

