Uccisa e data in pasto ai maiali | si riapre il caso dopo 20 anni

Uccisa e data in pasto ai maiali dal marito - dopo 20 anni il caso risolto grazie al DNA : Virginia Mihai, 40 anni, era una delle due moglie scomparse di Valerio Sperotto, allevatore di maiali deceduto nel 2011. Oggi un frammento di un'unghia ritrovato in due capannoni a Velo d’Astico, che si è accertato appartenere proprio alla donna ha confermato quello che per anni è stato solo un terribile sospetto. Virginia è stata Uccisa dal marito e gettata in pasto ai maiali. Stessa sorte potrebbe essere quella della prima moglie, Elena ...