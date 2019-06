Termoli | prende Naspi e reddito di cittadinanza | ma è cuoca in nero

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ennesimo caso didipercepito da un soggetto che non ne aveva diritto. Molti giornali di cronaca locale di, località sul mare Adriatico del Molise, hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica ciò che hanno scoperto gli ispettori della Guardia di Finanza locale in un ristorante. Una donna originaria del comune di Montedi Bisaccia lavorava comema senza regolare contratto, cioè in. Ciò che fa più notizia però è che la donna di 46 anni era contemporaneamente titolare deldie della. Truffa ai danni dello Stato Durante una delle più frequenti e classiche operazioni delle fiamme gialle, cioè una operazione volta a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e la conseguente evasione fiscale, gli ispettori si sono imbattuti in un caso che va ben oltre il lavoro. Grazie all'utilizzo delle banche dati di Inps, ...