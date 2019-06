Richiamo per 6 integratori perchè contengono principi attivi di #Viagra e #Cialis

laragnatelanews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Sono sei glisotto il mirino del Ministero della Salute. Provengono dalla Cina e secondo il sistema europeo RASFF, è stato segnalato dalle autorità spagnole la presenza in questi prodotti di sostanze non autorizzate come sildenafil e tadalafil. Si tratta degli stessicontenuti nei farmaci per l’impotenza Viagra e Cialis. Questisono stati distribuiti in Spagna dall’azienda Marco Cordone Spain, con sede a calle Argentina Galte III 319, a El Médano (Tenerife). Secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute sulle etichette dei prodotti sarebbe indicata solo la presenza degli ingredienti naturali contenuti. Al consumatore finale arrivano quindi solo informazioni non complete ed ingannevoli. I seialimentari: • BioAcVit Cápsulas • BioAcVit Extra Forte Cápsulas • Torexan Cápsulas • Devit Forte Cápsulas • Devit Solo Piante Cápsulas • ...

