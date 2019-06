Ravenna | bimbo annegato a Mirabeach | indagati anche il bagnino e responsabile sicurezza

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Continua a far parlare di sé la vicenda che ha visto come vittima un bambino di soli quattro anni, mortoil 19 giugno scorso in una piscina del parco, situato a. Secondo le ultime indiscrezioni, oltre alla madre del, attualmente indagata a piede libero per omicidio colposo, sotto inchiesta sarebberoildella piscina e ildella. La mamma della vittima è stata sentita inizialmente come persona informata sui fatti, ma l'audizione poi è stata interrotta perché stavano già emergendo alcuni indizi abbastanza chiari. Proprio ieri la Procura diha aperto il fascicolo di indagine sul caso del decesso del bambino. L'incidente Secondo quanto riferito dai media locali e nazionali, pare che il bambino al momento del dramma si trovasse sotto ad uno scivolo che conduce in piscina. A questo punto la madre gli avrebbe detto di ...

