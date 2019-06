Rai3 autunno 2019 | Corrado Augias verso addio da Quante storie | soppresso daily Chi l' ha

blogo

(Di venerdì 21 giugno 2019) A inizio luglio il Cda della Rai sarà chiamato ad approvare i palinsesti autunnali presentati dai direttori di rete. Oggi su Blogo proviamo ad anticipare alcuni dettagli della programmazione di, guidata da Stefano Coletta.Secondo quanto ci risulta, sarebbe confermata la soppressione della striscia quotidiana di Chi l'ha visto?, fino alla questa stagione in onda dal lunedì al venerdì alle ore 11.30. Dopo Agorà e Mi Manda Raitre, alle ore 11 andrà in onda Tutta salute, che lascerà poi spazio direttamente al Tg3 delle 12.00. Chi l'ha visto sarà programmato, come sempre, in prima serata il mercoledì con Federica Sciarelli (tranne sorprese) alla conduzione.daChi l'ha visto, tornano Carrà, Leosini e Dandini (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 21 giugno09:56.

