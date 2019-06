Postate l' estate | l' editoriale del direttore

gqitalia

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ho sempre visto l’come un pezzo di vita parallela, estraniante dal contesto quotidiano. Un portale dello spazio-tempo che si varca per entrare in una dimensione più felice. Dove il caldo dilata i tempi, i luoghi – persino la città deserta – assumono nuove identità, si ha più voglia di pensare, di liberare entusiasmi, di guardare verso l’alto. Quest’ci raccontate la vostra? Mandateci un video da postare sulle nostre Stories. Un selfie, un pensiero, un panorama, da pubblicare sul nostro sito. Ovunque voi siate, scrivete a.gq@condenast.it. Non siate timidi: vogliamo essere emozionati dalla community di GQ. Intanto, per trovare ispirazione, immergetevi in questo Summer Issue. Il numero si apre con Daniele Ciprì,della fotografia, sceneggiatore e regista del cinema italiano, a cui abbiamo chiesto di scrivere per noi di quell’elemento naturale che rende ...

BiblioCermenate : Ma quanto ci piacciono le magliette a tema libri?!?Postate le vostre preferite e taggateci, siamo curiosi di elegge… - indemitti : Con quello odierno termina questa stagione di #bonoRT, che effettuerà una pausa estiva. Lancio la palla alla rubric… - sgaramella : Vorrei prendere un costume nero per l'estate, ma non ne ho ancora trovato nessuno che mi soddisfa. Idee? Postate tu… -