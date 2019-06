“Non fate paura a nessuno” ‘Minacce’ a Ursula e Sossio | lo sfogo di coppia

caffeinamagazine

(Di venerdì 21 giugno 2019)Bennardo incinta diAruta, come ogni donna in dolce attesa, sta affrontando la gravidanza tra alti e bassi. I due,del trono over di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi, sono al settimo cielo per la gravidanza in corso. A ottobre prossimo dovrebbe nascere una bella femminuccia, che si chiamerà Bianca. Su Instagram i fan le hanno posto qualche domanda. E ovviamente non potevano mancare quelle dedicate al suo pancione. La futura mamma conferma che le cose vanno bene, anche se è un po’ stressata. Dopo aver smentito le voci su una presunta crisi, sono ritornati a parlare del loro bambino – che fra non molti mesi la cicogna porterà -, ma anche di quegli hater sempre pronti a sparare cattiverie.“Viviamo in un mondo, ormai, dove molti credono di far valere le proprie ragioni offendendo, gridando e uscendo la cattiveria. Che brutti esempi! Le vere guerre si ...

