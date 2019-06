My Friend Pedro - recensione

eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019) Dopo 7 ore in compagnia di un giustiziere mascherato e di una banana senziente e dopo aver terminato il folle e adrenalinico viaggio di My, ci siamo ritrovati alle prese con una piccola ma interessante domanda: questo è il gioco manifesto di Devolver Digital? È una riflessione che probabilmente ha toccato almeno una volta chi conosce i titoli del publisher indie che da Hotline Miami si è trasformato in una certezza sempre più prolifica. Qual è la vera essenza di questa compagnia?Non sappiamo se il titolo di Deadtoast Entertainment, nome dietro al quale si nasconde lo sviluppatore solitario Victor Ågren (ex level designer di Media Molecule), sia il manifesto di Devolver ma è sicuramente un grande rappresentante di una delle sue molteplici facce. Per capire quale basta e avanza dare un'occhiata a una brevissima GIF o a uno dei tanti coverage riguardanti questo indie partito ...

