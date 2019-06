Migranti | Salvini scrive a Conte | su Sea Wacht intervenga Olanda

Migranti : Afd candida Salvini al premio Nobel per la pace : La vice capogruppo di Alternative fur Deutschland (Afd) al Bundestag, Beatrix von Storch, ha candidato Matteo Salvini al premio Nobel per la pace. “Come ministro dell'Interno italiano ha dato un grande contributo alla sicurezza e alla stabilità dell'Europa”, sostiene la politica tedesca in una nota. “Con la chiusura delle frontiere italiane - aggiunge - ha fermato con successo l'immigrazione clandestina verso l'Europa e l'industria dei ...

Nel mare dei Migranti c'è una barca che si chiama "Matteo Salvini" : L'organizzazione umanitaria tedesca Lifeline è tornata sulla rotta del Mediterraneo centrale, per la missione #Yachtfleet...

Il vescovo pro Salvini sui Migranti : "Giusto difendere i confini" : Giuseppe Aloisi Monsignor Mariano Crociata difende Matteo Salvini per il rosario e rilancia la linea restrittiva sull'immigrazione: "Ha ragione chi afferma che più ne partono e più ne muiono". Oltre tanti ecclesiastici che hanno criticato Matteo Salvini per l'uso del rosario in campagna elettorale, ce n'è uno, monsignor Crociata, che ritiene che i simboli cristiani siano "belli" prescindendo dalla circostanza in cui vengono mostrati. ...

I Migranti respinti da Salvini potrebbero finire in Germania : Italia-Usa: Salvini, paese vuole diventare il partner più stretto di Trump in Europa New York, 18 giu - (Agenzia Nova) - In un momento di “fragilità” nell’Unione europea, l’Italia punta a diventare il primo e più credibile e coerente interlocutore per gli Usa. Lo ha detto il vicepremier e ministro d

Migranti - Salvini : “Sea Watch al largo di Lampedusa? Per me può stare nel Mediterraneo fino a Capodanno” : “Sono stati autorizzati a scendere bimbi, donne incinte e malati. Io voglio il bene di tutti ma per quello che riguarda questa nave fuorilegge per me può stare lì per settimane, per mesi, fino a Capodanno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando lo sbarco a Lampedusa di alcuni dei Migranti della Sea Watch. “Ci sono persone a bordo per scelta di questi delinquenti, per scelta di questi sequestratori di ...

"Sulla pelle dei Migranti" - così Salvini ribalta le parole dell'accoglienza : Non solo decreto sicurezza bis: la strategia del ministro dell'Interno per bloccare le ong passa anche da una nuova propaganda. Ora dice che Sea-Watch "sta attuando un sequestro", e sta "giocando con la vita delle persone".

Migranti - Sea Watch : "In Libia cose inenarrabili - non li riporteremo"| Salvini firma il decreto per fermare la nave - ma ne fa sbarcare dieci a Lampedusa : Il ministro dell'Interno ha autorizzato lo sbarco di tre minori, tre donne (di cui due incinte), due accompagnatori e due uomini che necessitano di cure mediche.Sono dieci in tutto su 53 che restano a bordo della nave della Ong

Salvini ha autorizzato lo sbarco di 10 Migranti dalla Sea Watch a Lampedusa : Matteo Salvini ha autorizzato lo sbarco di dieci persone dalla nave Sea Watch 3, attualmente a largo di Lampedusa, dopo aver soccorso tre giorni fa 52 naufraghi a largo delle coste libiche. Nelle scorse ore era stato autorizzato un controllo sanitario a bordo. I migranti sbarcati sono tre minori, tre donne (di cui due incinte) e due accompagnatori oltre a due uomini malati.

Migranti - con Decreto Sicurezza Bis Salvini firma divieto d’ingresso per la Sea Watch 3. L’ong : “Non li riportiamo in Libia” : “Ho appena firmato il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane, come previsto dal nuovo Decreto Sicurezza. Ora il documento sarà alla firma dei colleghi ai Trasporti e alla Difesa: stop ai complici di scafisti e trafficanti“. È l’annuncio arrivato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha subito attivato nei confronti della nave dell’ong tedesca con a bordo 52 Migranti ...

Salvini pubblica video di Padoan che ammette accordo Ue Migranti in cambio di flessibilità sui conti : Matteo Salvini continua ad avere molto a cuore il tema migranti. Il leader della Lega non ha mai cambiato opinione rispetto al fatto che l'Italia non solo non è in grado di gestire flussi da centinaia di migliaia di persone, ma forse non è neanche più nelle condizioni di poter accogliere tante persone. Il prezzo da pagare sarebbe quello di riempire le strade di persone che potrebbero non avere futuro sul suolo italiano sotto il profilo ...

La Sea Watch verso Malta - Salvini : "Ciondolano in mare - giocano sulla pelle dei Migranti" : La Sea Watch 3 viaggia verso le acque di Malta. La nave della Ong tedesca con a bordo 52 migranti salvati al largo della Libia avrebbe cambiato di nuovo rotta dirigendosi verso le coste de La Valletta, ma non è chiaro a quale porto stia puntando.Ieri la nave ha rifiutato di sbarcare a Tripoli perché considerato un porto non sicuro, quindi giunta a poche miglia da Lampedusa, obiettivo dichiarato nonostante il divieto del ministro dell’Interno ...