Mattarella | oggi si volta pagina | reagire con fermezza

romadailynews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Roma – ”Grande preoccupazione” per ‘quel che e’ emerso, da un’inchiesta giudiziaria in corso” che ”ha disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio, durante il plenum straordinario del Csm per l’insediamento dei nuovi componenti togati.: COACERVO DI MANOVRE, COLPITA AUTOREVOLEZZA MAGISTRATURA “Quanto avvenuto ha prodotto conseguenze gravemente negative per il prestigio e per l’autorevolezza non soltanto di questo Consiglio ma anche il prestigio e l’autorevolezza dell’intero Ordine Giudiziario; la cui credibilita’ e la cui capacita’ di riscuotere fiducia sono indispensabili al sistema costituzionale e alla vita della Repubblica”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio, durante il plenum ...

HuffPostItalia : Sergio Mattarella al Csm: 'Quadro sconcertante, oggi si volta pagina' - Tg3web : Oggi, #Giornatamondialedelrifugiato, arriva dal Capo dello Stato #Mattarella un richiamo ai valori dell'accoglienza… - Quirinale : #CSM, #Mattarella: Oggi si volta pagina nella vita del CSM. La prima di un percorso di cui non ci si può nascondere… -