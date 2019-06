L' oroscopo di domani sabato 22 giugno | 1ª sestina | bene l' amore ai Gemelli | Toro in calo

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) L'di222019 è disponibile per essere consultato in merito a come potrebbe evolvere la giornata di. Sulla carta saranno solamente solo due segni, tra i sei sotto analisi in questo contesto, ad avere un gradevole quanto fortunato inizio weekend. In questo primo giorno di weekend si prepara a fare il suo ingresso una meravigliosa Luna in Pesci, sicuramente favolosa nei confronti di chi ha nel proprio Tema Natale il simbolo deioppure del Cancro. I suddetti segni sono stati entrambi sottoscritti con cinque ottime stelline, quindi 'papabili' per una giornata davvero fortunata quasi in tutto. Periodo in salita intanto per gli amici nati sotto al segno del: secondo le previsioni zodiacali del 22a portare problemi al simbolo astrale di Terra sarà senz'altro il Pianeta Giove, nel frangente in opposizione a Venere e per voi speculare negativo al ...

