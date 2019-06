L’arbitro e l’arbitrio

vanityfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Questo è un tentativo sommario, necessariamente incompleto, di spiegare che sta succedendo al Consiglio superiore della magistratura e perché. Il Consiglio (Csm) è per Costituzione l’organo di autogoverno della magistratura. È nel Csm che si stabilisce l’indipendenza della magistratura dal potere politico voluta dai costituenti, in una forma così ampia da non avere paragoni nel mondo democratico occidentale, per evitare a uno o più partiti di usare la giustizia per eliminare l’avversario. Il Csm è costituito per due terzi da magistrati eletti dai loro colleghi, e per un terzo da membri eletti dal Parlamento, dunque per puro controllo, e comunque devono essere giuristi, cioè competenti (strana parola). Il Csm decide, secondo Costituzione, «le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari». E decide, nei presupposti della Carta, secondo gli ...