Formula 1 – Leclerc non vuole distrazioni | “avversari? Dobbiamo rimanere concentrati su

Formula 1 - la rivelazione di Leclerc : “la penalità a Vettel? Anche se l’avessi saputa…” : Il pilota monegasco ha espresso le proprie sensazioni in vista del Gp di Francia, ritornando Anche sulla penalità inflitta a Vettel Il terzo posto ottenuto in Canada ha rappresentato una notizia positiva per Charles Leclerc, soprattutto dopo il disastroso week-end di Monaco, concluso anzitempo dopo il contatto con Hulkenberg. Photo4/LaPresse L’obiettivo del monegasco in Francia è quello di migliorare in qualifica, laddove ancora non ...

Formula 1 – I piloti diventano calciatori - da Leclerc a Ricciardo : tutti in campo per Jules Bianchi al Gp di Francia : piloti in campo per una giusta causa: Ricciardo, Leclerc, Gasly e Massa diventano calciatori per Jules Bianchi E’ tutto pronto al Paul Ricard per il nuovo round della stagione 2019 di Formula 1. Dopo la gara di Montreal e tutto il caos che ne è conseguito, i piloti sono adesso carichi e motivati a tornare in pista e battagliare per andare a caccia della vittoria e di un buon risultato. In attesa di ascoltare le parole dei piloti ...

Formula 1 – Leclerc motivato in vista del Gp di Francia : “sono convinto di poter fare bene” : Charles Leclerc carico e motivato in vista del nuovo appuntamento stagionale: le parole del monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di Formula 1: dopo la tanto discussa gara di Montreal i piloti non vedono l’ora di tornare in pista, in Europa, per un nuovo appuntamento della stagione 2019. Occhi puntatissimi sulla Ferrari ed in particolar modo su Vettel, che andrà ...

Formula 1 – Retroscena Vettel - Seb ha rischiato anche il secondo posto : Leclerc non sapeva della penalità : Il pilota monegasco ha rivelato nel post gara di non essere a conoscenza della penalità inflitta a Vettel, dal momento che la squadra non gliel’ha segnalata Sebastian Vettel avrebbe potuto perdere anche il secondo posto se la gara fosse durata qualche giro in più, vista la rimonta nel finale di Charles Leclerc che avrebbe potuto farlo scivolare ancora più giù. Photo4/LaPresse Il pilota monegasco si è fermato ad un secondo effettivo ...

Formula 1 - Vettel raggiunge Hamilton e Leclerc nel retro podio : il clima diventa glaciale [VIDEO] : Subito dopo la sfuriata arrivata a fine gara, Vettel raggiunge Hamilton e Leclerc nel retro podio: il clima diventa subito gelido Situazione stranissima e paradossale quella vissuta nel retro podio, poco prima della premiazione successiva al Gran Premio del Canada. Lewis Hamilton e Charles Leclerc attendono pazienti di essere chiamati dagli organizzatori, ma Vettel ancora non si vede. Il tedesco arriva poco dopo, facendo calare il gelo ...

Formula 1 – Hamilton punge Vettel che non si presenta alle interviste - Leclerc difende il team : le parole del parco chiuso : Hamilton difende la propria posizione, Leclerc si dichiara deluso e Vettel non si presenta alle interviste: le parole del parco chiuso Lewis Hamilton trionfa nel Gp del Canada, settima prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes, al quinto successo stagionale e al 78° della carriera, sale sul gradino più alto del podio grazie alla sanzione che priva Sebastian Vettel della vittoria. photo4/Lapresse Una situazione che ...

Formula 1 – Ferrari - ansia Leclerc : il monegasco è under investigation e rischia di retrocedere in griglia : Charles Leclerc è under investigation dopo le qualifiche del Gp del Canada: contestato il taglio di una chicane nel Q2. Il monegasco rischia 3 posizioni di penalità Neanche il tempo di festeggiare la pole position di Sebastian Vettel che la Ferrari ha subito un nuovo problema. La scuderia di Maranello attende l’esito di un’investigazione che ha come oggetto una manovra fatta da Charles Leclerc durante il Q2 delle qualifiche. Il ...

Formula 1 – Leclerc fa mea culpa : “errore mio in Q3. Domani è diverso da Monaco - niente rischi inutili” : Charles Leclerc fa mea culpa dopo le qualifiche: il giovane pilota Ferrari spiega l’errore nel Q3 che gli è costato diversi secondi di svantaggio da Hamilton e Vettel Nonostante il terzo posto ottenuto dopo le qualifiche del Gp del Canada, Charles Leclerc non riesce a sorridere completamente. Il giovane pilota Ferrari si rammarica per un errore nel Q3 che gli è costato diversi secondi di gap da Hamilton e Vettel, ma che probabilmente ...

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1/ Gp Canada : Vettel pole position! Poi Hamilton Leclerc : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1, Gp Canada 2019 a Montreal: Vettel in pole position! Poi Hamilton e Leclerc, tutte le file.

Formula 1 – Adrenalina Vettel - Hamilton maschera la delusione - Leclerc sorride a metà : le parole dei piloti dopo le qualifiche del Canada : Vettel felice per la pole position in Canada, Hamilton prova a mascherare la delusione, Leclerc sorride a metà dopo il terzo posto: le dichiarazioni dei piloti dopo le qualifiche del Canada La Ferrari batte un colpo, quasi due. Sebastian Vettel si prende la pole position al termine delle qualifiche del Canada chiudendo davanti a Lewis Hamilton, beffato nell’ultimo giro utile. Terzo posto per Charles Leclerc pronto a mettere pressione ...

Formula 1 – Vettel davanti ad Hamilton in Canada - Leclerc subito dietro : la griglia di partenza del Gp di Montreal : Sebastian Vettel chiude davanti ad Hamilton le qualifiche del Gp del Canada, terza piazza per Leclerc: ecco la griglia di partenza del Gp di Montreal Qualifiche vissute sul filo del rasoio per la Ferrari che in Canada aveva tutta l’intenzione di fare bene. La prima parte del weekend si è conclusa alla grande per la Rossa che piazza due monoposto nelle prime 3 posizioni: adesso tocca far bene anche in gara. Sebastian Vettel è il ...

Formula 1 - Leclerc smaschera la Mercedes : “sono sicuro che ne hanno di più - ma vi dico cosa ci potrebbe aiutare” : Il monegasco ha chiuso al comando la seconda sessione di libere in Canada, precedendo Vettel e la Mercedes di Bottas Primo posto al termine della prima giornata di libere, niente male per un Charles Leclerc arrivato in Canada per dimenticare il tremendo week-end di Monaco. Il pilota della Ferrari ha strappato la miglior prestazione nella seconda sessione, mettendo in fila Vettel e Bottas. Photo4/LaPresse Un risultato che tuttavia non ...

Formula 1 – Mercedes ancora super : Hamilton al comando nelle Fp1 del Gp del Canada - Leclerc miglior ferrarista [TEMPI] : Lewis Hamilton davanti a tutto al termine della prima sessione di prove libere del Gp del Canada E’ iniziato lo spettacolo del settimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: i piloti sono scesi in pista a Montreal per la prima sessione di prove libere del Gp del Canada. Le Fp1 canadesi si sono concluse nel segno della Mercedes, che ha piazzato Hamilton e Bottas rispettivamente al primo e secondo posto nella classifica dei ...

Formula 1 – Leclerc - l’aggressività di Monaco e l’ottimismo in Canada : “ci sono state cose positive” : Charles Leclerc si lascia alle spalle la delusione della sua gara di casa, il Gp di Monaco: le parole del monegasco della Ferrari alla vigilia del Gp del Canada Occhi puntati sulla Ferrari nel settimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1: il team di Maranello dovrà lavorare sodo per dimostrare di poter essere all’altezza della Mercedes, che finora ha dominato, aggiudicandosi le vittorie di tutti i Gp ...