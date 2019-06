De Laurentiis | «Sarri alla Juve è mancanza di rispetto | ma sarà divertente quando

ilnapolista

(Di venerdì 21 giugno 2019) La prima reazione di Aurelio Deal Maurizioin giacca e cravatta è di sorpresa. Lui che lo ha portato al Napoli quasi fosse una scommessa e ha creduto in lui fino poiseparazione pensa «Sta sempre in tuta, urla e bestemmia in panchina. Vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra» Il presidente del Napoli in un’intervista su Corriere della Sera considera ora maiun rivale e gli augura «Qui da noi non ha vinto e magari non vince neanche a Torino»è sicuramente unadiper i colori che ha vestito prima, per il Napoli che ha allenato per 3 anni, ma, commenta il presidente è intelligente e furbo. Sul rapporto con Napoli e sulla delusione dei tifosi: «Lavora 15 ore al giorno e per lui esiste solo il campo. Non ha tempo per i rapporti umani, almeno nell’ambito lavorativo. Credo che in ...

GoalItalia : De Laurentiis: '#Sarri sta sempre in tuta e bestemmia, vorrò vedere come si adeguerà allo stile della Juve' ?? - forumJuventus : De Laurentiis: 'Curioso di vedere come si adatterà Sarri alla Juve. E sarà ancora più bello da vedere come Ancelott… - claudioruss : De Laurentiis: “Sarri sta sempre in tuta, urla e bestemmia, vorrei capire come si adeguerà allo stile Juventus: sar… -